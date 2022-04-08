Розпочинається екстрена евакуація із Краматорська автотранспортом, - мер Гончаренко
Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні розпочинаємо екстрену евакуацію людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом, шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв необхідно станом на сьогодні", - сказав Гончаренко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.
Він зазначив, що після ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська евакуацію буде переведено в інший режим.
"Зараз переходимо на інший режим (евакуації. - Ред). Будемо евакуювати з Краматорська всіх, хто хоче і хто доїде до нашого міста. Перевозитимемо у безпечніші місця", - сказав мер.
За його словами, ракета вибухнула біля залізничного вокзалу. Він розповів, що в цей час на пероні та в будівлі вокзалу було близько 4 тис людей, і якби ракета влучила в ціль, то вона знищила б усіх.
Гончаренко також повідомив, що наразі медики надають пораненим допомогу.
"Ми отримали допомогу від усіх міст Донецької області", - сказав мер, додавши, що допомагають місцевим медикам близько 40 лікарів із різних міст Донецької області.