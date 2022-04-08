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Глава МЗС Британії Трасс про обстріл вокзалу Краматорська: Це воєнний злочин. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна

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Глава МЗС Британії Трасс про обстріл вокзалу Краматорська: Це воєнний злочин. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна
Обстріл мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська є воєнним злочином Російської Федерації.

Про це повідомила у твітері глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Націлювання на цивільних є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - зауважила вона.

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Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Топ коментарі

  • Dima30
    До Британії питань нема,вони нам дуже допомагають, не на словах,а на ділі доводять це.
  • jklpqrs
    Счас зеленский даст реверс. И сложится интересная ситуация: Европа уже требует судить *****, Зеленский - подписывать с ним соглашение. В результате, виноваты будут Порох, ООН и Красный Крест.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    ***** за такие "подвиги" в Буче и Краматорске не надо судить. Его надо повесить на площади, и пусть месяц повисит.
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