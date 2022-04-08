Глава МЗС Британії Трасс про обстріл вокзалу Краматорська: Це воєнний злочин. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна

Обстріл мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська є воєнним злочином Російської Федерації.

Про це повідомила у твітері глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс, інформує Цензор.НЕТ.

"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Націлювання на цивільних є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", - зауважила вона.

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Як зазначалося, зранку 8 квітня російські окупанти обстріляли ракетами залізничний вокзал Краматорська. За даними глави Донецької ОВА Павла Кириленка, станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених.