Помічників нардепів від "ОПЗЖ" викрито на сприянні країні-агресору, - ДБР
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідство отримало дані, що до антиукраїнської діяльності причетний помічник-консультант на громадських засадах народного депутата України дев’ятого скликання від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Він є одним з топменеджерів санкційного телеканалу "112 Україна" та співзасновником молодіжного крила політичної партії "ОПЗЖ".
За наявною інформацією чоловік регулярно координує розповсюдження російських фейків з представниками держави-агресора через підконтрольні ЗМІ. Він також передає російським кураторам інформацію щодо суспільно-політичного життя нашої держави.
За даними "Схем", йдеться про Артема Марчевського.
Крім того, ДБР отримано інформацію, що спільно з ним цю протиправну діяльність здійснює один із керівників секретаріату фракції "Опозиційна платформа - За життя", особистий юрист та довірена особа народного депутата України дев’ятого скликання Віктора Медведчука.
За даними "Схем", йдеться про О.О. Маменка.
Працівники ДБР у Києві провели слідчі дії в офісних приміщеннях ОПЗЖ, а також за адресами проживання даних осіб та вилучили:
- документацію, яка підтверджує виплати для проведення масових акцій в різних регіонах України, а також план та результати їх проведення;
- чорнові записи та аналіз суспільно-політичної ситуації в Україні за період проведення війни;
- протоколи дільничних виборчих комісій;
- моніторинг заяв українських політичних діячів та їх аналіз;
- комп’ютери, телефони та інші носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності тощо.
"Наразі триває комплекс слідчих дій, зокрема, для встановлення місцеперебування фігурантів та їхніх спільників, банківських рахунків, рухомого та нерухомого майна для накладання арешту на користь державного бюджету", - йдеться у повідомленні.