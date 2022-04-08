Обстріл вокзалу у Краматорську є ще одним звірством Росії в Україні: світ притягне Путіна до відповідальності, - США

Світ притягне президента РФ Володимира Путіна за ще одне звірство - російський ракетний обстріл вокзалу у Краматорську.

Про це заявило посольство США в Україні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Російський ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, центру евакуації цивільного населення, в результаті якого десятки людей загинули та понад 100 отримали поранення, є ще одним звірством, вчиненим Росією в Україні. Світ притягне Путіна до відповідальності", - наголосило американське диппредставництво.

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