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Обстріл вокзалу у Краматорську є ще одним звірством Росії в Україні: світ притягне Путіна до відповідальності, - США

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Обстріл вокзалу у Краматорську є ще одним звірством Росії в Україні: світ притягне Путіна до відповідальності, - США
Світ притягне президента РФ Володимира Путіна за ще одне звірство - російський ракетний обстріл вокзалу у Краматорську.

Про це заявило посольство США в Україні у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Російський ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську, центру евакуації цивільного населення, в результаті якого десятки людей загинули та понад 100 отримали поранення, є ще одним звірством, вчиненим Росією в Україні. Світ притягне Путіна до відповідальності", - наголосило американське диппредставництво.

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Топ коментарі

  • Hanry Cikorsky
    Европейцы предлагают вид на жительстыо давать военным россии. А может он месяц назад координаты в ракету вводил. Как проверить. Не давайте им посещать вообще цивилизованный мир. Всем.
  • Історик Воєнрук
    Світ має притягти всю РОСІЮ до відповідальності,а не лише путіна,який лише робить ТЕ,чого бажає вся росія.
  • Мистер Икс 00711c20
    ***** взять живым и казнить самой страшной казнью !
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