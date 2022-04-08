Чорногорія запроваджує санкції проти Росії
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Уряд ухвалив обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", - написав Абазович у Twitter, не повідомивши деталі санкцій.
🇲🇪 @MeGovernment has adopted restrictive measures in response to Russia's war of aggression against Ukraine🇺🇦.— Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) April 8, 2022
Thankful to all the ministers for their cooperation. @EUCouncil@ZelenskyyUa @jensstoltenberg @NATO @EUAmbME @USAmbMNE pic.twitter.com/OOxnMAa86x
Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні, і багато багатих росіян мають там нерухомість або яхти.
У четвер Чорногорія оголосила персонами нон грата чотирьох співробітників посольства РФ у зв'язку із порушенням дипломатичних норм.