Чорногорія запроваджує санкції проти Росії

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Уряд ухвалив обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", - написав Абазович у Twitter, не повідомивши деталі санкцій.

🇲🇪 @MeGovernment has adopted restrictive measures in response to Russia's war of aggression against Ukraine🇺🇦.



Thankful to all the ministers for their cooperation. @EUCouncil@ZelenskyyUa @jensstoltenberg @NATO @EUAmbME @USAmbMNE pic.twitter.com/OOxnMAa86x