Чорногорія запроваджує санкції проти Росії

Чорногорія у п'ятницю запровадила санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Уряд ухвалив обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", - написав Абазович у Twitter, не повідомивши деталі санкцій.

Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні, і багато багатих росіян мають там нерухомість або яхти.

У четвер Чорногорія оголосила персонами нон грата чотирьох співробітників посольства РФ у зв'язку із порушенням дипломатичних норм.

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