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До інформації про ракетний удар по Краматорську медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ", зараз перекладає вину на Україну, - ЦПД

10 06116
Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за скоєний у Краматорську злочин, за вбитих мирних мешканців, що намагались евакуюватись з Донецької області.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації, як зазначає Цензор.НЕТ.

До інформації про ракетний удар по Краматорську медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що Росія вдало працює по скупченню ЗСУ, зараз перекладає вину на Україну, - ЦПД 01

"До того, як з’явилась інформація про ракетний удар по Краматорську, медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ" на Донеччині. Окрім цього, в ніч з 7 на 8 квітня в Telegram-каналах ОРДЛО з’явилися застереження для мешканців Краматорська - не евакуюватися залізницею. Далі, 8 квітня ті ж канали писали, що на вокзалі Краматорська армія РФ знищує "бойовиків ЗСУ". Пізніше ці повідомлення видалили", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦПД, о 10:00 8 квітня міністр оборони РФ "відзвітував": Росія знищила озброєння та техніку ЗСУ на залізничних станціях Донбасу. Це понад 10 станцій на відстані 15-20 км одна від одної та, зокрема, від Краматорська

" РФ застосовувала ракетні комплекси "Точка-У" для провокацій в Луганську та Донецьку. Попри заяви кремля, що РФ не використовує даний вид озброєння, у лютому під час спільних навчань рф та Білорусі військові тренувались саме на комплексах "Точка-У", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Ничего, ни на кого они уже не переложат ,ВЕСЬ Мир знает ,что они лживые подонки и проканать это может только в самом ********* ,да и то до того времени как они начнут кричать ,как их запугали и обманули а это время наступит очень скоро .
  • Ksenia VB
    Так само було з Боінгом.
  • Алексей Технолог
    Якби рашку наказали за збитий Боїнг...
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