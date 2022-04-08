До інформації про ракетний удар по Краматорську медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ", зараз перекладає вину на Україну, - ЦПД

Росія намагається перекласти на Україну відповідальність за скоєний у Краматорську злочин, за вбитих мирних мешканців, що намагались евакуюватись з Донецької області.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації, як зазначає Цензор.НЕТ.

"До того, як з’явилась інформація про ракетний удар по Краматорську, медіа РФ та групи ОРДЛО писали, що "Росія вдало працює по скупченню ЗСУ" на Донеччині. Окрім цього, в ніч з 7 на 8 квітня в Telegram-каналах ОРДЛО з’явилися застереження для мешканців Краматорська - не евакуюватися залізницею. Далі, 8 квітня ті ж канали писали, що на вокзалі Краматорська армія РФ знищує "бойовиків ЗСУ". Пізніше ці повідомлення видалили", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦПД, о 10:00 8 квітня міністр оборони РФ "відзвітував": Росія знищила озброєння та техніку ЗСУ на залізничних станціях Донбасу. Це понад 10 станцій на відстані 15-20 км одна від одної та, зокрема, від Краматорська

" РФ застосовувала ракетні комплекси "Точка-У" для провокацій в Луганську та Донецьку. Попри заяви кремля, що РФ не використовує даний вид озброєння, у лютому під час спільних навчань рф та Білорусі військові тренувались саме на комплексах "Точка-У", - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

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