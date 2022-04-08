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"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента

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"Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції", - радник Офісу Президента
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович відверто обурений тим, що в соцмережах багато людей, надто дівчат, висловлюють захоплення головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, забуваючи про те, що є ще верховний головнокомандувач.

Про це Арестович пише в коментарях під своїм постом у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно називати речі своїми іменами. Надто багато зображують цнотливих, "ах, Залужний, ах, ЗСУ", вдаючи, що не існує Верховного головнокомандувача, без прямого розпорядження якого ні Залужний, ні ЗСУ не можуть провести ні однієї операції...Зеленський керує ЗСУ і всіма Силами оборони. Вибачайте, так вийшло", - написав Арестович. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада заздалегідь не оголосила про напад РФ, бо біженці заблокували б рух і їх довелося б розстрілювати танками, - Арестович

Зеленський керує ЗСУ, без нього Залужний не може провести ні однієї операції, - радник Офісу Президента 01

Топ коментарі

  • Привет
    Люся хватит лизать...а то зеля срать не сможет...а он нам до победы нужен живым...
  • Garry Grant
    У Люськи походу титановый язык. Так лизать-это мощно. Ужас,какое ничтожество.🤦
  • ятутсовсемрядом
    пьяна люся роту не хозяйка
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