Країни Заходу вислали через війну Путіна 445 російських дипломатів, - МЗС. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабної війни Росії проти України дружні до України держави вислали загалом 445 дипломатів та співробітників російських дипломатичних установ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі цифри наводить МЗС України.

Про вислання дипломатів оголосили загалом 28 країн, не рахуючи Євросоюзу як блоку та ООН. Найбільше росіян вислали з дипломатичних місій у Польщі та Німеччині (понад 40), Франції, Словаччині, Словенії та Італії (30 і більше).

Зазначається, що в інфографіці не згадана Фінляндія, яка оголосила про вигнання двох співробітників посольства РФ вже після публікації.

США, Британія і Чехія суттєво скоротили присутність росіян ще до 24 лютого.

"Цей крок - акт солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції РФ. Висилка дипломатів стала відповіддю партнерів на підривну шпигунську діяльність російських дипломатів. Захід завдав удару по спроможностях РФ вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України. Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля", - зазначають в МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликало партнерів і далі посилювати тиск на РФ, щоб зупинити війну проти України.

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