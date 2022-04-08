Нацрада веде власний перелік колаборантів і сподівається побачити у списку РНБО "всіх цих симоненків, лукашів, портнових, рабіновичів, ків та інші одіозні персони, а також ведучі, які їм підспівували"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пояснила, які наслідки очікують медійних осіб, що опиняться у списку колаборантів, обіцяного секретарем РНБО Олексієм Даніловим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора у Фейсбуці.

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"Законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом український парламент ухвалив 3 березня. Згідно з ними, за співпрацю з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією, озброєними чи воєнізованими формуваннями у військовій, політичній, інформаційній, адміністративній, господарській чи трудовій сферах обмежується доступ до занять державних посад, а також посад в органах місцевого самоврядування терміном на 15 років. Також люди, які будуть визнані колаборантами, не зможуть бути членами виборчих комісій, офіційними спостерігачами, уповноваженими представниками кандидата на посаду президента України у Центральній виборчій комісії, довіреними особами кандидата на посаду президента України, кандидатами на місцевих виборах тощо", - ідеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що Національна рада постійно здійснювала контроль мовлення українських телеканалів і регулярно застосовувала санкції до тих, які поширювали мову ворожнечі та деструктивно впливали на українське суспільство.

Так, 2021 року регулятор фіксував посилення внутрішніх процесів із нав’язування проросійських поглядів українським громадянам через екрани телевізорів. Нацрада наголошувала, що йдеться не про плюралізм думок, а про потужні інформаційні вливання, спрямовані на розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, дезорієнтацію населення, посилення розбрату і ненависті між людьми окремих територіальних груп і конфесій, розпалювання міжнаціональної неприязні, нетерпимість до осіб, що мають ті чи інші політичні вподобання. Така інформація створювала в країні політичний хаос, ставила під сумнів суверенітет держави.

Також у Нацраді зазначили, що за результатами позапланових перевірок 2021 року було застосовано 7 санкцій штрафу до телеканалу "НАШ", 5 штрафних санкцій – до іншої юридичної особи з логотипом "Максі-ТВ", яка ретранслювала ті ж самі програми. Було 4 рішення зі зверненням до суду щодо анулювання ліцензії цьому проросійському мовнику і рішення ще 2019 року з клопотанням до суду про анулювання ліцензії "Максі-ТВ". Ці рішення і досі в судах.

Крім того, завдяки рішенню РНБО лише 2 лютого 2021 року до низки юридичних осіб, що транслювали програми телеканалу "112-Україна" було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) терміном на 5 років. І лише це дало змогу прибрати мовлення "цих медведчуківських українофобів з ефіру".

При цьому щодо всіх таких рішень регулятора названі персони доводили українському суспільству, що країна робить велику помилку, бо рухається у протилежному від "русского міра" напрямку.

"Тому ми з нетерпінням чекаємо цього Переліку колаборантів і сподіваємося, що всі ці симоненки, лукаші, портнови, рабіновичі, ківи та інші одіозні персони, а також ведучі, які їм підспівували, підпадуть під санкції української влади", - підкреслили у Нацраді.