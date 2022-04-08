Про кількість жертв російської окупації на Київщині можна буде говорити вже за кілька тижнів, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що про кількість жертв російських окупантів у Київській області можна буде говорити вже за кілька тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз триває робота криміналістів, слідчих з фіксації злочинів. І дуже багато будівель заміновано. Випадки бувають жахливими. Тобто: вони (росіяни – ред.) спеціально там, де підрозділи рятувальників поставили розтяжку на двері, щоб, коли ви заходите, стався вибух ", - заявив Монастирський на брифінгу у Гостомелі.

Він зазначив, що сапери, як і раніше, знаходять міни, розміщені під касками, у коробках з боєприпасами, на входах у погреби, де можуть знаходитися тіла, додавши, що часто окупанти використовують тактику підриву.

"Тобто там, де знаходилися закатовані ними люди, вони підривали ці будинки. І зараз нам потрібен тривалий час, щоб знайти тіла. Вже за кілька тижнів ми зможемо сказати про кількість жертв у Київській області", - сказав міністр.

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