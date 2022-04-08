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В Одесі та області - комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка

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В Одесі та області - комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка
Виходити з дому не можна з 21:00 суботи, 9 квітня до 06:00 понеділка, 11 квітня.

Про це повідомили в Одеській обласній держадміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

Комендантську годину запровадили з 21 години 00 хвилин 9 квітня 2022 року до 06 годин 00 хвилин 11 квітня 2022 року.

Таке рішення місцева влада ухвалила після того, яка загарбники нанесли ракетний удар по вокзалу в Краматорську.

"В Одесі 10 квітня 2022 року є загроза ракетного удару", - наголосили в ОДА.

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"Звертаюсь з проханням до одеситів та мешканців області з розумінням поставитися до введених обмежень та не порушувати їх. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля Вашої безпеки, що тим самим збереже Ваше життя, бо наслідки можуть бути фатальними", - пояснив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Топ коментарі

  • Ratibor Swet
    Трошки немецкого юмора... *)
    Звонит сегодня шеф -- за понедельник поговорить -- я ж с отпуска обещался выйти..
    С порога: Алекс! Слава Украине! ...мне, аж перемкнуло от неожиданности... -- но ответил достойно: Героям слава!
    Украина щас в тренде -- уважуха, шо я не могу -- Смерть москалям!
  • VOLVO XC 70
    юмор по- одесски реальность бабахнуло вот только недавно в Одессе а потом завыли сирены вторые сутки кстати такое это нервирует народ в соцсетях пишет что видели типа или ракета или самолет или тарелка НЛО свит шум какой то перед бабахом а потом сирена завыла летело что то низко 100 метров с среднем.. чего только не начитаешься в соцсетях у кого понос у кого запор кому фиолетово кто желает Путину долголетия в Аду... кто его ждет в Одессе есть и такие сказочные маргиналы... короче весело и не очень..
  • Великая Исландия
    Харьков понимает...
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