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Макрон: Ми думаємо про жертв Краматорська, Бучі, Маріуполя, Харкова. Підтримуватимемо розслідування, щоб перемогла справедливість

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Макрон: Ми думаємо про жертв Краматорська, Бучі, Маріуполя, Харкова. Підтримуватимемо розслідування, щоб перемогла справедливість
Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що ЄС підтримуватиме розслідування злочинів в Україні, зокрема у Краматорську, Бучі, Маріуполі, Харкові, щоб перемогла справедливість.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українські мирні жителі біжать, щоб уникнути гіршого. Їх зброя? Коляски, м'які іграшки, багаж. Сьогодні вранці на вокзалі в Краматорську сім'ї, які планували їхати, зазнали жаху. Десятки загиблих, сотні поранених. Огидно. Ми думаємо про жертв Краматорська, Бучі, Маріуполя, Харкова: скрізь в Україні ми підтримуватимемо розслідування, щоб перемогла справедливість. Ми думаємо про сім'ї, які продовжують тікати, ми вітаємо їх у нашому Союзі, у нашому Союзі миру", - зазначив Макрон.

Він додав, що в ЄС ухвалюють нові санкції проти РФ і продовжують підтримувати Україну у гуманітарному, військовому та фінансовому плані.

Дивіться: Закривавлена дитяча іграшка з атакованого російською "Точкою" вокзалу в Краматорську. ФОТО ДНЯ

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Топ коментарі

  • Алексей Технолог
    Що б ви не робили, імпотенти- виходить як з Боїнгом.
  • Sophia-Maria Duglass
    Макрон , а чего не приехал с Урсуллой? И Меркель не приехала . Боится шо морду набьют подельнице *****
  • Egor Letov 6e01509d
    Так переживає, аж круасани не лізуть.
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