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Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС цього літа

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Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС цього літа
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що висновок про членство України в ЄС хочуть підготувати влітку 2022 року. Потім українську заявку на вступ представлять Єврораді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета - представити заявку України Раді цього літа", - заявила фон дер Ляєн.

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Топ коментарі

  • maravillo
    Побачать, що Зе залишив всіх гавноїдів ти дєрьмака і татарова, антикорупційні органи не працюватимуть, як і раніше, і пошлють нас далеко.
  • Krotow
    Это действительно БЫСТРО. Нам на это ушло 5 лет. Удачи и ждём вас.
  • Роман Марушка 9a554709
    Если Украина успеет вступить в ЕС даже не в НАТО то для Путина будут большие проблемы с дальнейшим ведением боевых действий потому что Украина будет в зоне влияния ЕС -естественно и реагирование на все действия Путина будут быстрее и решительными потому что Украина станет частью ЕС. Путин это знает вот и спешит помешать.
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