Єврокомісія планує підготувати висновок щодо членства України в ЄС цього літа

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що висновок про членство України в ЄС хочуть підготувати влітку 2022 року. Потім українську заявку на вступ представлять Єврораді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Зазвичай минають роки, перш ніж Рада ЄС прийме заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я закликаю рухатися вперед якнайшвидше… Наша мета - представити заявку України Раді цього літа", - заявила фон дер Ляєн.

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