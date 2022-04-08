Спецпризначенці РФ відмовляються від мобілізації, переховуються та навіть самокалічаться, - ГУР МО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.
"Останні дані щодо відбору на військову службу в РФ свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться", - йдеться у повідомленні
Також розвідники інформують про вкрай низький моральний стан вже мобілізованих.
"Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями РФ. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів – найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій", - повідомляють українські розвідники.
Зі звітом про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург можна ознайомитись тут.