Росія готує вкиди про "поганих" біженців, щоб демонізувати Україну у світі

Росія готує маніпуляції про "поганих" українців, щоб демонізувати Україну у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони повідомляє у Телеграмі.

Станом на 30 березня кількість українських біженців перевищила чотири мільйони. Біженці з України отримали право жити в Європейському Союзі протягом трьох років, про що повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України ще 3 березня. Тому роспропаганда поширює фейки, щоб налаштувати Європу проти українців.

Греція 7 квітня висловила позицію засудження дій росії в Україні. У Телеграм-каналі російського пропагандиста володимира соловйова наступного дня з'явився ніким та нічим не підтверджений "вкид", що українські біженці при виселенні із квартири нібито розписали стіни. Також з'являються "вкиди" про погроми в магазинах нібито українськими молодиками, які теж не підтверджуються навіть російськими ЗМІ.

"Та певно, роспропаганда не знає, який насправді вигляд мають поселення українських біженців, де одні жінки та діти. А пан соловйов користується своїм авторитетом "рупора" кремля та видає кожну нісенітницю за "чисту монету", - ідеться в повідомленні