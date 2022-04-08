Росія висилає 45 польських дипломатів

Росія поінформувала посла Польщі у РФ Кшиштофа Краєвського про висилку з країни 45 польських дипломатів.

Цю інформацію підтвердив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"45 польських дипломатів і консульських працівників видалено з Росії",- заявив Ясіна.

Раніше стало відомо, що до МЗС РФ в п’ятницю було викликано польського посла Краєвського. Як очікувалося, йому мали повідомити про застосування до Польщі дзеркальних кроків у світлі видалення нещодавно з Польщі 45 російських дипломатів.

Нагадаємо, 23 березня Польща прийняла рішення про видалення з країни 45 російських дипломатів.

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