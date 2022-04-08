РФ продовжує перекидати в Донецьку область резерви для наступу, - Міноборони
Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
За його словами, метою наступу є встановлення повного контролю за територіями Донецької та Луганської областей.
За даними Міноборони, у визначені райони Донецької області переміщуються російські підрозділи, які були виведені з Поліського та Сіверського операційних районів, продовжується перекидання на територію України додаткових російських резервів.
Також, як повідомив Мотузяник, 7 квітня три російські бомбардувальними Су-24М залучались до ракетно-бомбових ударів по цивільних та військових об’єктах у Донецької області.
"Штурмові дії на лінії зіткнення продовжуються. Основні зусилля спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю на Маріуполем и оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка", - сказав Мотузяник.