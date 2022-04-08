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РФ продовжує перекидати в Донецьку область резерви для наступу, - Міноборони

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РФ продовжує перекидати в Донецьку область резерви для наступу, - Міноборони
За минулу добу, 7 квітня, в Луганській та Донецькій областях ЗСУ відбили 7 ворожих атак. Саме на Східному напрямку зосереджені основні зусилля наступу противника.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

За його словами, метою наступу є встановлення повного контролю за територіями Донецької та Луганської областей.

За даними Міноборони, у визначені райони Донецької області переміщуються російські підрозділи, які були виведені з Поліського та Сіверського операційних районів, продовжується перекидання на територію України додаткових російських резервів.

Також, як повідомив Мотузяник, 7 квітня три російські бомбардувальними Су-24М залучались до ракетно-бомбових ударів по цивільних та військових об’єктах у Донецької області.

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"Штурмові дії на лінії зіткнення продовжуються. Основні зусилля спрямовані на захоплення населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє і Новобахмутівка, встановленні повного контролю на Маріуполем и оволодінні рубежем Вугледар-Мар’їнка", - сказав Мотузяник.

Топ коментарі

  • Urs
    Мені цікаво, "Азов" знає, що ними командує зєлєнський? і що Залужний без його команди нічого не робить???



    Український гарнізон в Маріуполі відхилив ще одну, наче вже четверту за ліком, пропозицію агресора скласти зброю. МО РФ не може осягнути маріупольський феномен та пояснює це «азовськими полчищами, які сподіваються на евакуацію на вертольотах».

    І ось тут - про вертольоти: західні джерела повідомляють, що насправді Повітряні сили ЗС України організували та утримують повітряний міст між Україною та Маріуполем: діючи на високих швидкостях і критично малих висотах, фактично маневруючи між деревами та будівлями (а ми ж в Африці скільки років тренувалися у миротворчих місіях!), пілоти Мі-8 доставляють **********, зокрема NLAW, їжу, воду, та евакуації поранених.

    4 квітня МО РФ традиційно збрехало про збиття з ПЗРК двох Мі-8, які «намагалися евакуювати керівників батальйону «Азов», але як завжди жодних доказів не надало.
  • Люся під полковником
    "Азов" б'є влучно в ціль.
    Ціль "Азову" - знищення російських окупаційних військ.
    Бійцями полку в Маріуполі знищено ворожу БМП з екіпажем. російська піхота також навоювалася та прилягла довічно відпочити на одній з вулиць українського міста.
    https://t.me/polkazov/4391?single
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    Последний пук недоимперии рабов, перед развалом
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