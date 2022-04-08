Активісти блокують фури на польсько-білоруському кордоні, черга - на десятки кілометрів

Українські та польські активісти другу добу поспіль блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні через пункт пропуску Кукурикі-Козловичі, вимагаючи фактичного припинення наземної торгівлі між ЄС та Росією.

Про це у Фейсбуці повідомила українська активістка, лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: "Тисячі фур везуть товар в Росію. Черга 50 кілометрів", - активісти продовжують блокування вантажівок на в'їзді з Польщі в Білорусь. ВIДЕО

"За минулу добу жодна фура, яка їде в Росію, не перетнула кордон. У сторону Росії нічого не їде", - наголосила Панченко.

Вона закликала українців, які перебувають у Польщі, аби вони приїхали на кордон, щоб підсилити і замінити тих, хто вже там перебуває тривалий час.

Активістка зазначила, що зараз потрібно усім разом заблокувати товарообіг з Росією.

"Ми можемо це зробити, адже робимо це вже втретє і робимо це успішно. Головне, щоб були небайдужі люди. Якщо ми виходимо на дорогу і тримаємо собою фури, то вони нікуди не їдуть", - підкреслила Панченко.

Вона додала, що на польсько-білоруському кордоні має бути багато людей, поки ЄС офіційно не прийме рішення про блокування наземної торгівлі з РФ.

Український активіст, журналіст Євген Клімакін зазначив у Фейсбуці, що черга з вантажівок з РФ, Білорусі та інших країн розтягнулася на десятки кілометрів.

Він підкреслив, що в результаті затвердження Євросоюзом п'ятого пакету санкцій проти РФ російські вантажівки незабаром зникнуть з кордону.

Клімакін поінформував, що на польсько-білоруському кордоні у п’ятницю буде відправлено богослужіння за померлих українців від рук російських окупантів.

Як повідомлялося, українські активісти вже втретє поспіль упродовж місяця блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні. Вони також блокували рух вантажівок на польсько-німецькому кордоні.