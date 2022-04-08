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Активісти блокують фури на польсько-білоруському кордоні, черга - на десятки кілометрів

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Активісти блокують фури на польсько-білоруському кордоні, черга - на десятки кілометрів
Українські та польські активісти другу добу поспіль блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні через пункт пропуску Кукурикі-Козловичі, вимагаючи фактичного припинення наземної торгівлі між ЄС та Росією.

Про це у Фейсбуці повідомила українська активістка, лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко, інформує Цензор.НЕТ.

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"За минулу добу жодна фура, яка їде в Росію, не перетнула кордон. У сторону Росії нічого не їде", - наголосила Панченко.

Вона закликала українців, які перебувають у Польщі, аби вони приїхали на кордон, щоб підсилити і замінити тих, хто вже там перебуває тривалий час.

Активістка зазначила, що зараз потрібно усім разом заблокувати товарообіг з Росією.

"Ми можемо це зробити, адже робимо це вже втретє і робимо це успішно. Головне, щоб були небайдужі люди. Якщо ми виходимо на дорогу і тримаємо собою фури, то вони нікуди не їдуть", - підкреслила Панченко.

Вона додала, що на польсько-білоруському кордоні має бути багато людей, поки ЄС офіційно не прийме рішення про блокування наземної торгівлі з РФ.

Український активіст, журналіст Євген Клімакін зазначив у Фейсбуці, що черга з вантажівок з РФ, Білорусі та інших країн розтягнулася на десятки кілометрів.

Він підкреслив, що в результаті затвердження Євросоюзом п'ятого пакету санкцій проти РФ російські вантажівки незабаром зникнуть з кордону.

Клімакін поінформував, що на польсько-білоруському кордоні у п’ятницю буде відправлено богослужіння за померлих українців від рук російських окупантів.

Як повідомлялося, українські активісти вже втретє поспіль упродовж місяця блокують рух російських та білоруських вантажівок на польсько-білоруському кордоні. Вони також блокували рух вантажівок на польсько-німецькому кордоні.

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Топ коментарі

  • Люся під полковником
    Прямо зараз з польско-білоруського кордону: «Тисячі фур везуть товар до росії. Ми вже заблокували. Ми вже стоїмо», - активістка Наталка Панченко.
    https://twitter.com/nakipeloua/status/1511990953510412292
  • Urs
    Звал русский мир и был застрелен: в Буче убили экс-нардепа, поклонника путина

    В Буче оккупанты убили бизнесмена, бывшего народного депутата и кандидата в президенты 2004 года Александра Ржавского. Он никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и рассказывал о "гуманности россиян" еще в середине февраля.

    Его рашисты застрелили в собственном доме. Об этом сообщил главный редактор "Фактов" Александр Швец, передает Горсовет.

    Ржавский отрицал вероятность вторжения РФ в Украину и еще в середине февраля заявлял, что россияне - гуманный народ, что они "не вели себя как фашисты в аннексированном Крыму" - а, следовательно, не нападут на Украину и уж тем более не будут зверствовать в отношении мирного населения.

    А потом россияне пришли в Бучу, где Ржавский жил.

    Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В своем же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему свое истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался, - написал Швец.
  • Лаур
    Молодці ! Респект !
    В Польщі зараз близько 2 млн. українців , допомагайте блокаді .. хоч чимось допомагайте Україні..., а не грійте там сраки, спостирігаючи з диванів "хто кого" !
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