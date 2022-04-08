Сподіваємось, що у червні Україна отримає статус кандидата на членство в ЄС, - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила сподівання, що у червні 2022 року на саміті лідерів Європейського Союзу Україна набуде статусу кандидата на членство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що у червні цього року на саміті лідерів Європейського Союзу Україна набуде статусу кандидата на членство, і цей процес відкриє для нас нові політичні горизонти, але насамперед – фінансові горизонти", - зазначила вона.

За словам Стефанішиної, Європейська комісія підтверджує, що велику частину роботи, яку країни проходять роками, Україна вже зробила.

За словами віцепремє'рки, статус кандидата дає можливість Україні акумулювати великі кошти на відновлення та розвиток країни.

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