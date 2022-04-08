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Екснардепа та колишнього кандидата в президенти Ржавського, який підтримував РФ, окупанти застрелили в Бучі

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Екснардепа та колишнього кандидата в президенти Ржавського, який підтримував РФ, окупанти застрелили в Бучі
Його застрелили у власному будинку після того, як Ржавський відмовився налити горілки загарбникам, що зайняли його маєток.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Олександр Швець, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Олександр Ржавський, відомий бізнесмен, колишній народний депутат, кандидат у президенти України під час виборів 1999 року. Ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. Категорично не вірив у збройне вторгнення Росії до України. У середині лютого говорив про гуманність росіян: "Хіба сьогодні ми очікуємо на таку ж форму окупації?! Чому РФ не надходила, як фашисти, в анексованому Криму?", - пише Швець про Ржавського.

За даними журналіста, під час окупації загарбники оселилися у великому маєтку екснардепа.

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"Ржавський намагався порозумітися. Але одного разу обурився їхньою поведінкою та відмовився наливати горілку. Був одразу жорстоко застрелений. У його ж будинку. На очах людей", - повідомив Швець.

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Топ коментарі

  • vadyan
    Обожнюю такі історії... Зрадник зустрів окупантів із квітами, а вони його вбили за те що горілки не дав... у Бога ідеальне почуття гумору іноді
  • Белла Богун
    Отак починаєш вірити в карму
  • GoodWin
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