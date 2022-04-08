Через війну в Україні ціни на продукти рекордно зростають в усьому світі, – FAO
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
"За останні 32 роки світові ціни на продукти харчування не були такими високими, як у березні, повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Війна в Україні є однією з основних причин зростання. І Україна, і Росія є важливими експортерами зерна", – сказано в повідомленні.
Як зазначається, сплеск цін на продукти харчування найбільше відчувається в бідних країнах. Через вторгнення Росії в Україну зросли витрати на основні продукти харчування, зокрема хліб.
Індекс, за яким FAO вимірює ціни на багато товарів, зріс на 13% у березні порівняно з лютим. Особливо подорожчали зернові (+17%) через війну в Україні.
Олія подорожчала майже на 25%. Україна є провідним світовим експортером соняшникової олії.
Раніше у FAO заявляли, що світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20% внаслідок війни в Україні.