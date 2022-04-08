ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців, - Федоров

24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України у своєму Telegram.

"Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна", - зазначив Федоров.

Також, Михайло Федоров зазначив, що це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України.

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