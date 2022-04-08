ЄС запроваджує доступний та безоплатний роумінг для українських біженців, - Федоров
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24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міністр цифрової трансформації України у своєму Telegram.
"Щойно в рамках європейського віртуального заходу 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали спільну заяву щодо координації зусиль для забезпечення доступного та безоплатного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС-Україна", - зазначив Федоров.
Також, Михайло Федоров зазначив, що це важливий цифровий євроінтеграційний крок для України. Окремо хочу відзначити зусилля Єврокомісії та Європарламенту для об'єднання всіх операторів Європи, а також НКРЗІ та ДССЗЗІ України.