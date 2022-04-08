США та Україна обговорюють, як запобігти війнам з РФ у майбутньому, - Блінкен

США контактують з Україною та обговорюють, як саме Україна зможе захищатись в майбутньому від можливої агресії РФ.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знаходимось в постійному контакті з нашими українськими партнерами, на всіх рівнях. Обговорюючи, у випадку якщо буде досягнуто врегулювання шляхом переговорів, що може бути зроблено, щоб це більше не повторилось. Щоб Україна була здатна захищатись в майбутньому і щоб це змогло стримати майбутню агресію Росії.

Я не вдаватимусь в подробиці того, що це може включати, але низка країн говорять з Україною саме про це. І ми хочемо зробити все можливе, щоб після того, коли ця російська агресія закінчиться і Україна повністю затвердить свій суверенітет та незалежність, цього не повторилося", - зазначив він.

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