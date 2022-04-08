Росія пристосувалась до санкцій, запроваджені наразі обмеження не діють, - Моравецький
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, Росія значною мірою "пристосувалася" до запроваджених санкцій і може їх ігнорувати.
"Cанкції, які запроваджено наразі, не діють", - наголосив Моравецький.
Він нагадав, що кілька днів тому, після викриття злочину, скоєного росіянами проти мирних жителів Бучі, посли, які займаються економічними справами та санкціями, схвалили "дуже радикальні санкції".
Проте відкладення на чотири місяці введення у дію заборони на купівлю на російське вугілля "дуже розчаровує", зазначив Моравецький.
"Відстрочення на чотири місяці означає, що практично лише в серпні ми можемо розраховувати на повне блокування російського вугілля. Тоді як вугілля можна замінити набагато швидше", - зазначив глава польського уряду.
Стосовно питання щодо ембарго на російську нафту він зазначив, що якщо хтось вагається з приводу радикальних санкцій проти рф і хоче надалі купувати цю нафту, то на неї потрібно накласти додаткове мито. Відтак не буде дешевої нафти з Росії.
"Тому я ще раз закликаю наймогутніші столиці ЄС діяти швидко. Треба запровадити санкції, які будуть мати вирішальний вплив на стан російської економіки", - додав Моравецький.