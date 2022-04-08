Малюська про перспективи передачі Україні конфіскованих у РФ сотень мільярдів

В історії ще не було прикладів примусової передачі коштів постраждалій країні від тієї, що завдала шкоди. Якщо Україна отримає конфісковані кошти та активи Російської Федерації та суб’єктів РФ за кордоном на відбудову країни, це буде прецедент.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в програмі "Орестократія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо арештованих коштів, цих сотень мільярдів доларів - це наша мета з тим, щоб ці кошти були спрямовані в Україну або витрачені в інтересах України. Обидві опції можливі й нас влаштовують. Єдине - це буде вкрай непростою справою. Ми говорили про те, що притягнення до кримінальної відповідальності вищих топів керівництва російської федерацїі - це складна справа.<...> Що ж стосується передачі коштів суверена, який користується імунітетом, нагадаю, що це кошти держави Російська Федерація, в тому числі їхнього центрального банку, вони захищені імунітетом. Передача такого типу коштів від однієї країни іншій країні безвідносно мотивів - яка потерпіла від війни, від нападу іншої країни тощо, - історичних прецедентів не було ніколи. Я зараз тут говорю про примусову передачу", - сказав Малюська.

Він нагадав, що були різні випадки добровільно-примусової передачі.

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"Коли Ірану заморозили кошти, не дозволяли проводити торгівлю нафтою, і в обмін на дозвіл проводити торгівлю нафтою і продавати нафту, і в обмін на розмороження частки активів Іран добровільно, зрозуміло як, але перерахував частину коштів у спеціальний фонд, підтримував там незнижувальний залишок, і за рахунок цього фонду компенсовували збитки, завдані Іраном американському бізнесу в тому числі. А випадків просто забрати-віддати, як ми зараз це просимо, в тому числі й Сполучені Штати, ще не було", - пояснив міністр юстиції.

Таким чином, нагадав він, Україна ставить собі за мету отримати конфісковані кошти Росії на відбудову інфраструктури України.

"Однак потрібно розуміти - якщо це трапиться, це буде історичний прецедент - вперше в історії таке відбудеться, тому що це питання не тільки міжнародних договорів чи статусу таких коштів, а й економічних інтересів країн, де ці кошти знаходяться, в тому числі й Сполучених Штатів Америки", - сказав міністр.

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За його словами, країни тримають у США свої валютні резерви, "не тільки тому чи не просто тому, що це Сполучені Штати, а тому, що вони розуміють, що такі кошти в них не відберуть".

"А ось перший приклад, що кошти відбирають, що створює стимули шукати, можливо, інші країни для збереження своїх резервів. Тобто Штати, якщо вони підуть на такий крок і віддадуть нам ці кошти, вони, скажімо так, будуть бити істотно і по своїх інтересах", - вважає Малюська.

На його думку, йдеться не тільки про сотні мільярдів, "а й про сотні мільярдів, які Штати втратять, тому що в них не будуть зберігати, або зменшать обсяг резервів, які там будуть зберігатися", пояснив міністр юстиції України.

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Водночас Малюська зауважив, що "чим швидше війна припиниться, тим менший буде розмір збитків, тому що враховуючи, яким темпом вона триває, досить скоро ми досягнемо тієї точки, де всіх російських грошей, які є за кордоном, не вистачить на відновлення".

Міністр зауважив, що наразі не можна говорити про точну суму завданих Росією збитків Україні. "Більш-менш точна сума буде встановлена лише після того, як війна закінчиться", - підкреслив урядовець.

Як повідомлялося, раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відбудовувати Україну після війни будуть у першу чергу за рахунок арештованих активів та репарацій Російської Федерації.