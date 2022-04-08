Сховище відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС не постраждало, - Енергоатом

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні не постраждало під час окупації російськими військовими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Загалом Сховище не постраждало, його периметр не пошкоджено. Все обладнання, комп’ютерна та інша спеціальна техніка – на місці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Сховищі наявні ознаки мародерства: пошкоджено кілька дверей, зникли деякі побутові пристрої.

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