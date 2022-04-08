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СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях, зокрема посадовця одного з українських судів

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СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях, зокрема посадовця одного з українських судів
СБУ ліквідувала у різних областях ворожі агентурні мережі, що здійснювали кібертеракти та інформаційні диверсії проти України.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

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За словами речника, у Житомирській області викрито ботоферму спецслужб РФ. Цей "інкубатор" з десятків тисяч фейкових акаунтів здійснював кібератаки на державні інформресурси та системи об’єктів критичної інфраструктури.

Водночас у Києві затримано "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським інформагентством "Россия сегодня", поширюючи кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари".

У Кіровоградській області затримано посадовця одного з судів, який у соцмережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував російську агресію.

На Черкащині викрито двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст.

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За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти України, зазначив Дехтяренко.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Ievtushenko
    Ліквідувати українського суддю, це так само корисно, як ліквідувати кацапський літак.
    Але, на жаль, затримали - означає, що скоро відпустять
  • Super Gut
    А смотрящєго за українськими судами від рашистів - татарова - коли ліквідує СБУ?
  • Ukraino TV
    А что с главным агентом Кремля в Зе-администрации Дерьмаком? Почему еще жив?
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