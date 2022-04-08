СБУ викрила ворожі агентурні мережі у чотирьох областях, зокрема посадовця одного з українських судів
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами речника, у Житомирській області викрито ботоферму спецслужб РФ. Цей "інкубатор" з десятків тисяч фейкових акаунтів здійснював кібератаки на державні інформресурси та системи об’єктів критичної інфраструктури.
Водночас у Києві затримано "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським інформагентством "Россия сегодня", поширюючи кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари".
У Кіровоградській області затримано посадовця одного з судів, який у соцмережах закликав до захоплення державної влади в Україні та виправдовував російську агресію.
На Черкащині викрито двох колаборантів, які поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті та виправдовували бомбардування українських міст.
За фактами злочинів тривають комплексні заходи, щоб встановити всіх учасників агресії проти України, зазначив Дехтяренко.