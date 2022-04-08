Шольц – про дзвінки Путіну: Намагаємось разом з Макроном донести йому правду про втрати Росії на фронті

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що він та президент Франції Емманюель Макрон намагаються під час телефонних розмов із російським президентом Володимиром Путіним показати йому правдиву картину того, що відбувається в Україні.

Про це Шольц заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном у Лондоні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми використовуємо можливість донести до Путіна правдиву інформацію про кількість загиблих російських солдатів - це матиме величезні наслідки для російської армії; про масштаб руйнувань російських озброєнь, які неможливо буде надалі використовувати; про те, що його плани не реалізуються так, як він того хотів. Це та інформація, яку він, імовірно, не отримує від свого ближчого кола", - сказав глава німецького уряду.

Він запевнив, що Берлін і Париж узгоджують свої позиції з іншими партнерами та союзниками.

Канцлер зауважив, що Макрон також веде переговори з Путіним у надії переконати його негайно припинити вогонь і вивести війська з України.

Водночас Шольц наголосив, що долю України вирішують виключно українці, ніхто не намагається замінити їх на переговорах із Кремлем, але Захід намагається надати Києву підтримку для посилення переговорних позицій, в тому числі фінансову, за допомогою постачання зброї та посилення санкцій.

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Своєю чергою керівник британського уряду заявив, що востаннє телефонував президенту РФ ще до початку повномасштабного вторгнення та попереджав його про катастрофічні наслідки вторгнення, проте Путін запевняв, що жодних подібних планів не має. "Спілкування з Путіним не здається мені таким, що дає надію, що йому можна довіряти… Я глибоко скептичний і цинічний зараз щодо його запевнень", - сказав Джонсон.