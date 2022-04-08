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Росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, 20-40 вбитих при кожній атаці на наші позиції, - Гайдай

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Росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, 20-40 вбитих при кожній атаці на наші позиції, - Гайдай
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни використовують мобілізованих з "ЛДНР" як гарматне м’ясо, коли при кожній атаці на українські позиції гине 20-40 "свіжомобілізованих"

Як інформує Цензор,НЕТ, про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

"Ми спостерігаємо, що відбувається накопичення техніки та живої сили противника. Єдине, що в них вже закінчується, так це кількість "свіжомобілізованих". Оскільки, кожна їхня атака, або спроба прориву наших позицій закінчується мінус 20-40 "свіжомобілізованих" орків. Бо вони воювати не вміють, їх кидають як гарматне м’ясо на наші позиції," - розповів Гайдай

Гайдай наголосив, попри невдалі спроби атакувати українські позиції, ворог продовжує стягувати резерви для того, щоб створити велике ударне угруповання військ

"Всі їхні атаки на наші позиції є безуспішними. Проте, ворог продовжує стягувати резерви для формування великого ударного угруповання військ. До того, як вони почнуть наступ на наші позиції, росіяни посилюють обстріли всієї території Луганщини, яка підконтрольна Україні. Не зупиняються бої в Рубіжному та Попасній.", - додав Гайдай

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Украинский бизнесмен навел огонь ВСУ на свой дом, чтобы уничтожить оккупантов



    "Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и "Грады". Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ЗСУ для наведения огня? Дом отстрою, страну отстроим, главное - спасти как можно больше жизней", - написал бизнесмен, прикрепивший несколько снимков с подбитой военной техникой у его дома.



  • Онотоле Онотольевич
  • Alex Vassago
    Так то ж добре.
    Лугандони закінчаться, а кацапи скажуть, що мета "спецоБсирації" досягнута.
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