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"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни", - Ніколенко

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"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни", - Ніколенко
В МЗС України відреагували на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо українського борщу.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни.

Російська дипломатія знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і російська армія", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спікер російського МЗС Марія Захарова вважає український борщ прикладом ксенофобії, нацизму та екстремізму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію притягнуть до відповідальності за викрадення цивільного населення, - Ніколенко

Топ коментарі

  • Враг рода человеческого 666
    Рецепт приготовления щей: в кастрюлю из под борща залить кипятком и дать настояться пол часа
  • Maxim Ak-Murza
    Как жеж никто не претендует на народные кулинарные шедевры вЯЯликого руzzкого народа? Ну есть жеж у них национальная кухня? Ну, у любого народа есть. А у руzzких есть?
  • Вася Шевченко f77d76ba
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