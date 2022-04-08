"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни", - Ніколенко
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В МЗС України відреагували на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо українського борщу.
Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"МЗС РФ з відчаю оголосило війну українському борщу. Наступні в черзі - деруни.
Російська дипломатія знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і російська армія", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спікер російського МЗС Марія Захарова вважає український борщ прикладом ксенофобії, нацизму та екстремізму.