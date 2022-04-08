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Україна подасть заявку до Євросоюзу цього літа, - Єрмак

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Україна подасть заявку до Євросоюзу цього літа, - Єрмак
Заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейського союзу цього літа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  написав у своєму телеграм-каналі глава Офісу президента Андрій Єрмак, посилаючись на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

"Ми все ближче до ЄС. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що заявку України про вступ до Євросоюзу подадуть до Європейської Ради цього літа", - написав він.

Потрібно раніше, ми зробимо все, щоб прискорити цей процес. Наразі пані Урсула фон дер Ляєн перебуває з візитом в Україні. Вона побачила наслідки "русского мира" в Бучі. Ми точно не зупинимося, чи Україна буде в Європейському союзі. Наш народ це заслужив як ніхто інший. Цю справу доведемо до кінця", - наголосив Єрмак.

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Топ коментарі

  • Serhii 3ed11e2e
    Єрмак,бери Татарова і йди за курсом руського корабля
  • Ksenia VB
    Це має говорити прем'єр міністр, а не якась секретарка.
    Ну смішно вже.
  • Super Gut
    дєрьмак і Україна в Євросоюзі - це дві абсолютно різні речі. Тому влітку Україна піде в Євросоюз, а рашистский колаборант - дєрьмак піде хавать зону по статті держзрада
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