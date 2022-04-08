Рашисти завдали ракетного удару поблизу Одеси, постраждалих немає, - ОВА
9 1063
Російські окупанти завдали ракетного удару поблизу Одеси, постраждалих немає.
Про це повідомив очільник ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч проти 8 квітня ворог завдав удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка нашої області. На жаль, є загиблі та поранені, пошкоджені об’єкти інфраструктури. Також сьогодні ворог завдав ракетного удару неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - зазначив він.