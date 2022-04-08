Рашисти завдали ракетного удару поблизу Одеси, постраждалих немає, - ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару поблизу Одеси, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч проти 8 квітня ворог завдав удару з берегового ракетного комплексу "Бастіон" по селищу Красносілка нашої області. На жаль, є загиблі та поранені, пошкоджені об’єкти інфраструктури. Також сьогодні ворог завдав ракетного удару неподалік Одеси. На щастя, постраждалих немає", - зазначив він.

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