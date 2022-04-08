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На Східному напрямку відбито 4 атаки - знищено до 50 солдатів, 4 танки, 3 артсистеми, 1 гелікопетер, - ОТУ "Схід"

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На Східному напрямку відбито 4 атаки - знищено до 50 солдатів, 4 танки, 3 артсистеми, 1 гелікопетер, - ОТУ "Схід"
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: " Зокрема, 8 квітня, українські захисники відбили 4 ворожих атаки. Наші воїни знищили: особового складу – до 50; танків – 4; БМП – 1; ББМ – 1; артилерійських систем – 3;АТ – 4;вертольотів – 1.

Чергова партія рашистів вже ніколи не піде у наступ, не будуть обстрілювати мирні населені пункти та скоювати воєнні злочини. Українські воїни продовжуватимуть знищувати окупанта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 90 окупантів, 4 танки, 1 літак, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Iryna Gerashchenko
    Вчора о 09:35 ·
    Хлопці спочатку поставилися до мене скептично- сміється Тетяна Чорновол.
    А потім зрозуміли, що вона одна серед них вміє керувати Стугною.
    І тепер Таня заступник командира взводу , який лупить по рашистами зі Стугни.
    На її особистому рахунку- два ворожих танки, Ураган і БТР.
    І незакрита проти неї справа ДБР по підпалу офісу ПР… Правда , про політику ми з нею не говорили. Тільки про війну, перемогу, мотивацію і квіти
    Таня- безбашенна( в хорошому і позитивному сенсі) і абсолютно крута.
  • Анатолий Воробей 96773614
    Слава Збройним Силам України!!! Слава Україні!!!!
  • Pravda22 Pravda22
    Дякуємо за гарні новини. Тримайтеся хлопці! Слава Україні!
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