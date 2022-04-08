Фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник для вступу до ЄС

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала президентові Зеленському опитувальник для вступу до ЄС.

Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут ми маємо дороги, які перетинаються, ваша дорога до ЄС починається, це вже близький шлях. Я передам вам зараз цю папку, цей опитувальник, тут питання, треба дати відповідь на них. Це формальні рекомендації", - зазначила вона.

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