Фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник для вступу до ЄС
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала президентові Зеленському опитувальник для вступу до ЄС.
Про це вона заявила під час спільної пресконференції з президентом України, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут ми маємо дороги, які перетинаються, ваша дорога до ЄС починається, це вже близький шлях. Я передам вам зараз цю папку, цей опитувальник, тут питання, треба дати відповідь на них. Це формальні рекомендації", - зазначила вона.