Ми дякуємо Єврокомісії за 5-й санкційний пакет, але цього замало, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за рішення ухвалити 5-й санкційний пакет проти Росії, проте висловив упевненість в тому, що його недостатньо в умовах триваючої російської агресії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна, про це заявив Зеленський на спільному брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

"Урсулі фон дер Ляєн я вдячний особисто за 5-й санкційний пакет, але вважаю, що цього мало. Вони (росіяни) у нас дуже багато всього забрали. Вони у нас забрали і території, і людей", - зазначив він.

За словами глави держави, Україна зможе повернути території, але не зможе повернути людей.

"І за все це буде велика, впевнений, відповідальність, тому прошу нам допомагати своїми санкціями. І їх слід тільки нарощувати. По-іншому Росія не хоче нікого слухати", - додав він.

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