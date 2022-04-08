Росію треба позбавити можливості обходити санкції через інші країни, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про необхідність позбавити можливості Росію адаптуватися та налагоджувати постачання підсанкційних товарів через інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у телеграмі після зустрічі з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером.

"Скоординували дії щодо посилення санкційного тиску на Росію з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером. Необхідно позбавити можливості Росії адаптуватися і налагоджувати поставки підсанкційних товарів через інші країни", - зазначив він.

Крім того, сторони обговорили гуманітарну допомогу та підтримку України на шляху до ЄС.

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