Росію треба позбавити можливості обходити санкції через інші країни, - Шмигаль
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про необхідність позбавити можливості Росію адаптуватися та налагоджувати постачання підсанкційних товарів через інші країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль написав у телеграмі після зустрічі з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером.
"Скоординували дії щодо посилення санкційного тиску на Росію з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером. Необхідно позбавити можливості Росії адаптуватися і налагоджувати поставки підсанкційних товарів через інші країни", - зазначив він.
Крім того, сторони обговорили гуманітарну допомогу та підтримку України на шляху до ЄС.