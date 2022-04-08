Війна об'єднала не лише Україну, а й Євросоюз, - Зеленський

Необхідно спільними зусиллями перемогти агресивну політику Росії щодо українців.

Про це він заявив під час пресконференції з головою Європейської комісії та Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Атмосфера діалогу та відносин між Україною та Європейським Союзом, я вважаю – найкраща, яка була за багато років. На жаль, я маю констатувати, що це, насамперед, через війну. Війна об'єднала, як і Україну повністю, наш народ із владою, з усіма і тому Україна така сильна. Ця війна, на жаль, принесла багато жертв. І навколо цього для захисту України та українців, я вважаю, ця війна об'єднала і Європейський Союз, і світ загалом", - сказав президент.

За словами Зеленського, наразі важливо будет об'єднаними.

Також глава держави зазначив, що необхідно спільними зусиллями перемогти агресивну політику Росії щодо українців

Також читайте: Ми дякуємо Єврокомісії за 5-й санкційний пакет, але цього замало, - Зеленський