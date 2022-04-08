У Великій Британії хочуть очолити процес з видачі ордера на арешт Путіна

Велика Британія має очолити політичний процес на заклик до Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Путіна. Уряд Великої Британії повинен винести постанову, яка буде визнавати російську армію терористичною організацією.

Про це у коментарі Guildhall заявила депутат парламенту Великої Британії та член Палати громад Лайла Моран, інформує Цензор.НЕТ.

"Путін та його армія вбивають ні в чому не винних українців. Санкції, які ми запровадили, були критично необхідні і ми не можемо зупинятися на досягнутому", — заявила пані Моран.

"Настав час відноситись до путінської армії та його найманців так, як ми відносимось до терористів, на підставі відповідних постанов уряду Великобританії. Великобританія має очолити заклики до Міжнародного Кримінального Трибуналу щодо видачі ордера на арешт путіна", - підсумувала депутат парламенту Великої Британії.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти щодо необхідності визнання Російської Федерації терористичною державою.

Із заявами про підтримку ініціативи виступила ціла низка світових політиків.

Зокрема, член Палати Лордів парламенту Великої Британії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом щодо законодавства Сполученого Королівства у сфері тероризму, заявив, що вже зараз, ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, ВМФ, Космічні війська Росії та правляча політична партія "Єдина Росія" повинні бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Депутат парламенту Канади, член Палат Громад та Національного комітету оборони Канади Джон МакКей підтримав визнання Росії терористичною державою. Також запит про визнання Росії державою-терористом депутат перенаправив Генеральному прокурору та Міністру юстиції Канади.

Екс-міністр оборони Литви, депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене заявила, що світова спільнота має винести на порядок денний питання російського тероризму на рівні уряду.

Депутат парламенту Німеччини від "Зелених" Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.