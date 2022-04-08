У бою проти окупантів загинув очільник "Правого сектору" Львівщини Тарас Бобанич
Про це у Facebook повідомляє 2-й окремий батальйон ДУК ПС, інформує Цензор.НЕТ.
"Друг Хаммер зі студентських років був активним учасником правого руху, який вважав, що націоналіст має тихо робити свою справу, не очікуючи винагороди чи похвали.
В кінці листопада 2013 року він долучився до лав "Правого сектору". Брав активну участь у подіях Майдану.
З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК "Правий сектор". Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.
В 2019 році друг Хаммер став заступником Командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. А в 2020 році був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор".
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС", - йдеться в повідомленні.