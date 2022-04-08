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На Донбасі 8 квітня українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць бронетехніки та 2 вертольоти ворога, - штаб ООС

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На Донбасі 8 квітня українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць бронетехніки та 2 вертольоти ворога, - штаб ООС
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 4 танки, 10 одиниць бронетехніки та 2 артсистеми противника, - штаб ООС

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Топ коментарі

  • вставай
    Хай збережуть Вас всі всемогутьні сили, рідні наші!!! Невичерпаної сили та наснаги!!!
  • kuba
    смотрю я на эту статистику ...i розумію ,чиї діди воювали
  • вставай
    Було про це: "подивись Европа, вперше за 300 років кацапи воюють без українців". І тим паче що проти. Це ж самогубство. Проте у кацапів завжди було нездоланне прагнення до самознищення.
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