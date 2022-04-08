Байден засудив атаку на вокзал у Краматорську
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це президент США повідомив у мікроблозі Twitter.
"Напад на український залізничний вокзал – це ще одне жахливе звірство, що Росія вчинила, вражаючи мирних жителів, які намагалися евакуюватися та дістатися безпечного місця", - наголосив Байден.
The attack on a Ukrainian train station is yet another horrific atrocity committed by Russia, striking civilians who were trying to evacuate and reach safety.— President Biden (@POTUS) April 8, 2022
За його словами, США продовжить допомогу в питаннях безпеки та з поставками зброї Україні, щоб допомогти захиститися.
"І разом з нашими союзниками та партнерами ми підтримуватимемо зусилля з розслідування цієї атаки, документуючи дії Росії та притягуючи її до відповідальності", - сказано в повідомленні.