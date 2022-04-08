Окупанти, які побували в зоні відчуження, привезуть частинку Чорнобиля додому. Живими або мертвими, - Галущенко
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч грунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", - зазначив він.
За словами Галущенка, російській військові розграбували станцію, адміністративні приміщення, виносили все - від посуду до запчастин і приладів.
"Заражений не лише весь особовий склад окупантів і "трофеї", а й вся військова техніка, що пройшла через Чорнобиль, - близько 10 тисяч одиниць. Кожен російський солдат привезе частинку Чорнобиля додому. Живим або мертвим", - додав міністр.
Він також зазначив, що метал добре піддається опроміненню і переносить радіацію. Це загрожує радіоактивним зараженням всім, хто контактуватиме з майном чи технікою з ЧАЕС.
"Росіяни несуть смерть усім: українців вбивають бомбами, а своїх - радіацією з ЧАЕС", - підсумував Галущенко.