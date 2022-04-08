Треба створити процедуру та виключити Росію з ОБСЄ, - Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що членство РФ в ОБСЄ – це загроза безпеці та співпраці в Європі і закликає створити процедуру і виключити Росію.