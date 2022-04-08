Новини • Агресія Росії проти України, Санкції проти Росії, Війна

Треба створити процедуру та виключити Росію з ОБСЄ, - Кулеба

2 82611
Треба створити процедуру та виключити Росію з ОБСЄ, - Кулеба
Фото: ОБСЄ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що членство РФ в ОБСЄ – це загроза безпеці та співпраці в Європі і закликає створити процедуру і виключити Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері. 

"Невиправдана агресія і звірства Росії зруйнували основи Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ являє собою загрозу безпеці і співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді необхідно створити процедуру та виключити РФ", - зазначив Кулеба. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія - нацистська держава, що загрожує світовій безпеці, - Україна в ОБСЄ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Валентина Саюн
    Прочитала сьогодні нове від Арестовича. Якщо ви читали останній пост від Залужного, то побачите політичних контекст. Жаба офіс задушила що всі насущні проблеми України обговорюють без зе,а зе ніхто не вірить. Так ширма короткочасна
  • Evgen Karpenko
    Можно просто:- треба расію виключити... все!
  • Veter Isinski
    Членство РФ в ООН представляет угрозу для безопасности и сотрудничества в мире - выгнать всех "дипломатов" параши из США и ООН!
    ФИЗИЧЕСКИ под зад ногой
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини