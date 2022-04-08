Японія заборонить імпорт російського вугілля, - прем'єр-міністр Кісіда

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія заборонить імпорт російського вугілля, та посилить тиск на Москву після того, як Європейський Союз оголосив про власне ембарго на паливо. Водночас прем'єр-міністр не назвав конкретні терміни заборони на вугілля.

"Жорстокі та нелюдські дії Росії виявляються одна за одною по всій Україні", – сказав Кісіда журналістам у п’ятницю в Токіо, додавши, що Москву потрібно змусити взяти на себе відповідальність. "Ми заборонимо імпорт російського вугілля". Також, урядовець зазначив, що Японія швидко знайде альтернативні джерела та поетапно скорочуватиме імпорт, зменшуючи залежність від Росії в енергетиці.

За словами голови японського уряду, Японія швидко знайде альтернативні джерела та поетапно скорочуватиме імпорт, зменшуючи залежність від Росії в енергетиці, але не уточнив часові рамки такого кроку. Імпорт російського вугілля становить близько 13% електроенергії в Японії, а також використовується у виробництві сталі та цементній промисловості. Японія є третім найбільшим імпортером вугілля у світі після Індії та Китаю. Країна з наступного тижня заборонить імпорт російських товарів, таких як горілка та деякі види деревини, а також – нові інвестиції в Росію.

Синхронно з Євросоюзом країна заморозить активи ПАТ "Сбербанк Росії" та ПАТ "Альфа-Банк", а також накладе санкції на ще більше російських фізичних осіб і груп.

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