Євросоюз зробить усе можливе, щоб українські біженці мали житло, медичне обслуговування, школу, роботу, - фон дер Ляєн

ЄС зробить усе можливе, щоб українські біженці мали житло, медичне обслуговування, школу, роботу,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в п'ятницю.

"Українські біженці мають тимчасовий статус у наших країнах, ховаючись від війни. Ми про них подбаємо, Володимире, доки вони не зможуть безпечно повернутися додому, до вільного, незалежного, процвітаючого дому України. Ми зробимо все, що можна, щоб вони мали житло, медичне обслуговування, школу, роботу, тому що великий український народ заслуговує на це, і нічого меншого", - сказала Ляєн.

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