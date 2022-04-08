Росія сподівається набрати понад 60 тисяч новобранців для війни в Україні, - CNN

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, Росія збирається набрати "більше 60 000 військовослужбовців" з-поміж новобранців і мобілізувати резервістів для посилення своїх сил вторгнення в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Чиновник попередив, що "ще невідомо", наскільки успішно Росія зможе досягти цієї мети, наскільки добре буде навчено ці сили або куди вони будуть спрямовані, повідомляє CNN.

Джерело також відзначило, що США не бачили "свіжих підкріплень, повністю навчених, повністю озброєних", готових поповнити виснажені тактичні групи російських батальйонів.

Що стосується їхніх нинішніх можливостей, Росія нині "нижча за 85% їхньої ймовірної бойової могутності", яку Москва накопичила до вторгнення на Україну в лютому, заявив у п'ятницю високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"З оціночної доступної бойової потужності, яка була у них у розпорядженні до вторгнення, яку вони виставили проти України для цієї мети, від загальної оцінної бойової потужності, яка у них була, ми оцінюємо, що вони становлять від 80 до 85% того, що вони мали, — сказав чиновник, який враховує безліч факторів, включаючи кількість танків, винищувачів, запаси ракет, а також війська.

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Чиновник не назвав конкретних цифр загальної кількості російських військовослужбовців, які були вбиті сьогодні під час української операції.

США також вважають, що російські військові не вирішили "свої проблеми з логістикою та забезпеченням". Чиновник сказав, що ці проблеми означають, що вони навряд чи зможуть посилити свої сили у східній частині України з великою швидкістю.

"Ми не віримо, що в цілому це буде швидкий процес для них, враховуючи втрати, які вони зазнали, і збитки, завдані їх боєготовності", - сказав представник Пентагону.

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