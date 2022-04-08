Україна розраховує на виплату найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС у 600 млн євро, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна розраховує на виплату найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги Європейського Союзу у 600 млн євро і на початок нової програми макрофінансування.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив Шмигаль за результатами зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем у п'ятницю.

"Ми отримали перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро. Сьогодні на рахунки уряду вже надійшла грантова допомога від ЄС у розмірі 120 млн євро. Україна вдячна вам за підтримку. Ми розраховуємо також на виплату другого траншу в 600 млн євро найближчим часом і початок нової програми макрофіну", - зазначив прем'єр.

Прем'єр також подякував Євросоюзу за надання фінансової допомоги для підтримки українських громадян та Збройних сил, зокрема за озвучене рішення виділити додаткові 500 млн євро для української армії.

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