ЄС в будь-якому разі доведеться запроваджувати проти РФ принципові та сильні санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що проти Росії потрібно запроваджувати дійсно принципові та сильні санкції.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили з представниками ЄС про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру. Зазначив, що наявних санкцій недостатньо, потрібно ще посилити тиск на Росію. Потрібно запровадити повне енергетичне ембарго на нафту, на газ. Саме енергетичний експорт забезпечує левову частку прибутків Росії і дозволяє керівництву Росії вірити у свою безкарність. Дозволяє сподіватись, що світ проігнорує воєнні злочини російської армії.

Потрібно також повністю відключити від глобальної фінансової системи російські банки. Не окремі з них, а всі. Всю банківську систему Росії. Не може бути такого, що найбільша загроза глобальній безпеці знаходить шляхи до глобального багатства.

В цьому контексті оцінюю і новий пакет санкцій проти Росії, про який оголошено. Вважаю неправильним ту м'якість, з якою дехто на Заході ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. І ми зробимо все, щоб нарешті в Європі зрозуміли, в будь-якому випадку доведеться запроваджувати проти Росії дійсно принципові і дійсно сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. Ми знаємо усіх, хто затягує ці рішення. Але впевнений, що ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи в Європі", - зазначив президент.

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