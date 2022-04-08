Українська сторона очікує, що викрадені окупантами цивільні особи будуть присутні під час кожного обміну, - Верещук
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Укрїна, про це повідомила віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Я щиро сподіваюся, що найближчим часом відбудеться обмін, і навіть цивільних, тому що, наприклад, я уповноважена вести переговори про обмін, зокрема серед інших, і я вимагаю, щоб цивільні обов'язково були присутніми під час кожного обміну", - сказала вона в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.
"І вимагаю, щоб обмін не відбувався, доки не повертатимуть, хоча б частково, наших цивільних – наших священиків, наших мерів, наших волонтерів, активістів й особливо… жінок. Я знаю, що відбувається в полоні там із жінками, я чула свідчення жінок, які повернулися", - наголосила Верещук.
Одночасно вона додала, що серед пріоритетів – якнайшвидше повернення жінок із полону – і військових, і цивільних.
Віцепрем'єр також сказала, що "відома кількість українців, але не відома кількість підтверджених, тому що Росія не всіх підтверджує, особливо це стосується цивільних людей".