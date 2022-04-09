Рада директорів МВФ погодила відкриття спецрахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні, - представник Фонду в Києві Рашкован

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) у п'ятницю погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для скерування грошей країн-донорів на допомогу Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив заступник виконавчого директора від України до МВФ Владислав Рашкован.

"Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом із урядом Канади, але від самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі та країн Скандинавії і Балтії", - написав він.

За його словами, віцепрем'єр - міністр фінансів Канади Христя Фріланд (Chrystia Freeland) у парламенті Канади, представляючи проєкт федерального бюджету на 2022 рік (з 1 липня), заявила, що уряд спрямує до 1 млрд канадських доларів (майже $800 млн) на підтримку уряду України з цього приводу.

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"1 мільярд доларів від Канади буде скеровано на допомогу уряду України через інструменти МВФ", – зазначив Рашкован.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці березня повідомив, що Україна обговорює із міжнародними партнерами механізм розподілу невикористаних іншими країнами Спеціальних прав запозичення (SDR) від МВФ.

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